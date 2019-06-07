Новак обсудил с немецким коллегой транзит российского газа через Украину

Министр энергетики России Александр Новак в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудил с министром энергетики ФРГ Петером Альтмайером транзит газа через Украину, сообщает Минэнерго.

В сообщении министерства указывается, что «стороны обсудили вопрос транзита российского газа по территории Украины». Новак напомнил, что, «несмотря на всяческое противодействие и новые риски, продолжается реализация проекта газопровода «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».

Он отметил, что на конец мая 2019 года уже уложено 1,391 километра труб – 57% при общей протяженности двух ниток газопровода 2,448 километра.

Министр также сообщил, что существует несколько вариантов адаптации газопровода к новым требованиям газовой директивы ЕС, их в данный момент изучают эксперты.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня.

Ранее председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер заявил, что давление со стороны США и Украины привело к изменению позиции Копенгагена по «Северному потоку – 2», что ставит под вопрос своевременное завершение строительства газопровода.

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