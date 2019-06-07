Кудрин сравнил российское правительство с замершим в прыжке тигром

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, комментируя работу правительства России по национальным проектам, сравнил кабинет министров с замершим в прыжке тигром.

Выступая на деловом завтраке Сбербанка на тему «Россия 2024: Как совместить стабильность и реформы» в рамках ПМЭФ, Кудрин напомнил, что в мае 2018 года, после выборов президента, публикации указа о нацпроектах и формирования правительства, он сравнил российское правительство с «тигром, который готовится к прыжку».

«И сегодня можно было бы сказать образно, что может быть, толчок оказался не очень сильный, может, еще что-то помешало. Тигр вроде как прыгнул, нам представил национальные проекты, мы теперь видим, как страна собирается достигать эти цели и эти показатели национальных проектов. С другой стороны, у меня скорее ощущение, что тигр замер в прыжке. Он еще в каком-то странном состоянии, и тем не менее, он когда-то приземлится, и мы подведем итоги», – сказал глава Счетной палаты передает РИА «Новости».

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит 6-8 июня.

В феврале президент России Владимир Путин пообещал, что внимательно проследит и оценит через год работу каждого члена правительства по нацпроектам и поручениям из послания Федеральному собранию.

Также был опубликован перечень поручений главы государства по итогам послания Федеральному собранию.