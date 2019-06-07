Жаров призвал отменить штрафы для СМИ за нарушение возрастной маркировки

Административную ответственность для СМИ в виде штрафов за нарушение закона о возрастной маркировке следует отменить, однако саму маркировку – оставить, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в рамках ПМЭФ-2019.

Жаров считает, что не следует отменять возрастную маркировку, но стоит убрать «административную ответственность СМИ» и перевести ее «в зону профилактики», передает РИА «Новости».

«Я думаю, что ни у кого из СМИ возражений против того, чтобы ставить возрастную маркировку, нет. Потому что есть возражения, что закон вроде как уведомительный, а штрафы за него реальные», – отметил глава Роскомнадзора.

Напомним, в России существуют маркировки 0+, 6+, 12+, 18+. На первой полосе печатного периодического издания маркировка должна соответствовать самой старшей возрастной категории, на которую рассчитана информация в этом выпуске.

В мае возрастную маркировку в России предложили частично отменить.

До этого в Роспечати попросили книгоиздателей не доводить до абсурда закон о маркировке продукции для детей после того, как школьнице в Екатеринбурге отказались продавать книги со стихами Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Иосифа Бродского.