Возрастную маркировку в России предложено частично отменить

Члены комитета Госдумы по культуре во главе с председателем Еленой Ямпольской внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается снять возрастные ограничения с произведений литературы и искусства, а также советских фильмов.

Авторы законопроекта в пояснительной записке указывают, что «формальное, механистическое следование букве закона № 436-ФЗ («О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию») вылилось в маркировку издательствами классических произведений литературы знаком информационной продукции «18+», то есть запрещенной для детей», передает РИА «Новости».

Потом депутаты предложили внести соответствующие изменения в законы «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» уточнения, регулирующие доступ детей к культурным ценностям и культурным благам.

Напомним, в 2018 году школьнице в Екатеринбурге отказались продавать книги со стихами Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Иосифа Бродского из-за отметки с возрастным ограничением «18+».

После глава Роспечати Михаил Сеславинский попросил книгоиздателей не доводить до абсурда закон о маркировке продукции для детей.