Возрастную маркировку в России предложено частично отменить

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Лукашенко уколол Россию казахской нефтяной иглой

Лукашенко устроил новый торг с Россией с целью выбить больше денег Фото: Анатолий Устиненко/ТАСС
После многолетних поисков Александр Лукашенко наконец нашел альтернативу российской нефти. Оказалось, далеко ходить не надо было. Поделиться с белорусами своими природными богатствами готов еще один член ЕАЭС – Казахстан. Почему белорусский батька столько лет не замечал, что в стране Великой Степи тоже добывают нефть? Подробности...
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Зачем к Путину приезжал черный друг Брежнева

Первый визит Сассу-Нгессо в Москву в качестве президента Конго состоялся в 1981 году - после переговоров с БрежневымФото: Василий Егоров, Эдуард Песов/Фотохроника ТАСС
В мире остался только один правящий лидер, который общался с Леонидом Брежневым, уже будучи главой государства – и на этой неделе он вернулся в Кремль. Конголезский президент Дени Сассу-Нгессо не первый раз приезжает к Путину, но за последние годы позиции России в Африке заметно укрепились, и интерес Конго к нашей стране еще больше возрос. Подробности...
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Как русские моряки принудили шведов к миру

Сражение у острова Эзель стало одним из переломных моментов Северной войныФото: Людвиг Рихард, 1895 г.
Эту дату сегодня мало кто вспоминает – и совершенно напрасно. Сражение у острова Эзель, состоявшееся ровно триста лет назад, 24 мая 1719 года, стало первой большой победой русского флота в открытом море. Почему оно имеет для России столь большое значение и как повлияло на геополитическое положение Швеции? Подробности...
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Мэй в слезах бросила Британию без договора с Европой

Тереза Мэй держалась за премьерское кресло до последнего Фото: Toby Melville/Reuters
Давно прогнозируемая отставка Терезы Мэй наконец стала реальностью. Лидер британских консерваторов под давлением внутренних и внешних кризисов со слезами на глазах объявила, что покинет свой пост 7 июня. Тори придется выбрать нового лидера не только правящей партии, но и кабинета министров. Что теперь ждет Британию и как смена премьера скажется на выходе страны из Евросоюза? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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БДСМ на выпускном честнее советских школьных скреп

Сергей Мардан, публицист
Логика советского выпускного была надежной, как фундамент под Чернобыльской АЭС. Твой жизненный горизонт был ясен и чист, хотя и однообразен, как квартал пятиэтажек. Сейчас же 17-летний с опаской выглядывает из-за школьных ворот. Подробности...

Ковровые блокировки корпорации добра

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Свобода слова? Банковская тайна? Независимость прессы? Свобода предпринимательства и распространения технологий? Забудьте. Это все стоит не больше, чем щелчок пальцев правительства одной страны. И мы знаем эту страну. Подробности...
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Берегите мозг от взлома

Сергей Худиев, публицист, богослов
Психотренинги часто гораздо опаснее, чем хирургические операции. Тем не менее вполне адекватные люди ходят на них толпами, не задумываясь о последствиях. Это же так удобно – измениться, не делая для этого ничего. Но так не бывает. Подробности...
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
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      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
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            Возрастную маркировку в России предложено частично отменить

            24 мая 2019, 15:55

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Члены комитета Госдумы по культуре во главе с председателем Еленой Ямпольской внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается снять возрастные ограничения с произведений литературы и искусства, а также советских фильмов.

            Авторы законопроекта в пояснительной записке указывают, что «формальное, механистическое следование букве закона № 436-ФЗ («О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию») вылилось в маркировку издательствами классических произведений литературы знаком информационной продукции «18+», то есть запрещенной для детей», передает РИА «Новости».

            Потом депутаты предложили внести соответствующие изменения в законы «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» уточнения, регулирующие доступ детей к культурным ценностям и культурным благам.

            Напомним, в 2018 году школьнице в Екатеринбурге отказались продавать книги со стихами Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Иосифа Бродского из-за отметки с возрастным ограничением «18+».

            После глава Роспечати Михаил Сеславинский попросил книгоиздателей не доводить до абсурда закон о маркировке продукции для детей.


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