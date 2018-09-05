Роспечать дала совет в связи с отказом продать школьнице стихи Есенина

Глава Роспечати Михаил Сеславинский попросил книгоиздателей не доводить до абсурда закон о маркировке продукции для детей.

«Я хочу обратиться к издателям, которые ставят самостоятельно эту маркировку – не будем доводить эти требования до абсурда», – цитирует ТАСС обращение Сеславинского на открытии 31-й Московской международной книжной выставки-ярмарки.

По его словам, закон не распространяется на произведения культуры и искусства, но не существует списка, «какие книжные произведения входят в этот классический перечень, какие не входят». «Наверное, и не надо его составлять», – отметил он.

Сеславинский сообщил, что договорился с руководством Роспотребнадзора сформировать «специальное информационное письмо» для книгоиздателей и Российского книжного союза, «чтобы у нас было простое человеческое понимание».

«Потому что так дойдет до того, что мы произведения Александра Сергеевича Пушкина, особенно раннюю его лирику, будем исключать из собраний сочинений», – пояснил он.

Также Сеславинский рассказал об итогах работы в первом полугодии 2018 года. «Итоги непростые. На 3% снизился выпуск книг по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – по количеству наименований. И даже на 15% снизилось количество книг за аналогичный период по тиражу», – сообщил он.

В то же время он выразил надежду, что к концу 2018 года показатели станут традиционными, «когда в стране выпускается около 125 тыс. наименований книг общим тиражом порядка 450 млн экземпляров».

Напомним, ранее школьнице в Екатеринбурге отказались продавать книги со стихами Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Иосифа Бродского из-за отметки с возрастным ограничением «18+».