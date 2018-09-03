Школьнице на Урале отказались продавать сборники Есенина и Бродского

В Екатеринбурге из-за отметки с возрастным ограничением «18+» 17-летней школьнице отказались продавать книги со стихами Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Иосифа Бродского.

Школьница Алиса не смогла купить книги со стихами накануне 1 сентября. Сборники девушке не продали в трех магазинах подряд из-за появления возрастной отметки, пишет «Новый день».

«Ни в одном не продали. Просили предъявить документы, сказав, что по закону детям эту литературу покупать нельзя. Для меня это очень странно, потому что мне не 10-12 лет, а уже 17. И мне по закону нельзя культурно развиваться», – пожаловалась девушка.

При этом стихи всех трех поэтов входят в школьную программу и изучаются на уроках литературы.