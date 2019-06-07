Павел Дуров решил отказаться от еды

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров решил на месяц отказаться от употребления пищи.

Как сообщил в своем Telegram-канале Дуров, в течение последних шести дней он пьет только воду и совсем не употребляет пищу, при этом прекрасно себя чувствует. Он надеется, что эксперимент с отказом от еды продлится месяц.

«Поскольку нулевое потребление пищи улучшает ясность мышления, я также хорошо поработал над продуктовыми задачами», – написал он.

Предприниматель уверен, что за это время в его голову придет масса свежих идей по улучшению Telegram.

«Кое-что более радикальное» Дуров решил попробовать после того, как уже ощутимо ограничил свой рацион. Так, по его словам, последние 15 лет он не употребляет кофеин, алкоголь, мясо, фастфуд и таблетки. Год назад Дуров исключил из меню молочные продукты, глютен, яйца и фруктозу.

Дуров объяснил свои усилия попыткой «достичь более высокой производительности и ясности мышления», а также намерением укрепить силу воли и самодисциплину.

Ранее сообщалось, что состояние Павла Дурова увеличилось на 1 млрд долларов.