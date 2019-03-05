Состояние Павла Дурова за год выросло на миллиард долларов

Согласно обновленным данным журнала Forbes о богатейших российских бизнесменах, состояние создателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова увеличилось на 1 млрд долларов.

Таким образом Дуров стал богаче многих предпринимателей из России, которые занимаются технологическими и финансовыми компаниями, сообщает «Код Дурова».

Сейчас его состояние равняется 2,7 млрд долларов.

В общем списке долларовых миллиардеров Forbes находятся 98 россиян.

Возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов председатель правления газовой компании «Новатэк» и основной акционер «Сибура» Леонид Михельсон. Его состояние журнал оценил в 24 млрд долларов. На втором месте с состоянием 21,3 млрд долларов оказался бенефициар НЛМК Владимир Лисин. А третье место занял президент «Лукойла» Вагит Алекперов с состоянием 20,7 млрд долларов.

16 февраля 2018 года Forbes назвал Дурова долларовым миллиардером при состоянии 1,7 млрд долларов. В 2017 году оно оценивалось в 950 млн долларов, а в 2016 году – в 600 млн долларов.

Немного отстают от Дурова в списке владелец Rambler Group Александр Мамут (2,5 млрд долларов) и основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков (2,2 млрд долларов).