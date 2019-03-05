В российском списке Forbes сменился лидер

Самым богатым россиянином в списке Forbes стал председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон.

Его состояние увеличилось до 24 млрд долларов с 18 млрд долларов в 2018 году, отмечает Forbes.

Рост благосостояния миллиардера обусловлен ростом стоимости акций «Новатэка», за год капитализация предприятия выросла более чем на 50%, отметило издание.

На втором месте оказался председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, его состояние достигло 21,3 млрд, на третьем месте – президент «Лукойла» Вагит Алекперов (20,7 млрд долларов).

Ранее сообщалось, что наследница косметической империи L`Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс стала самой богатой женщиной планеты.