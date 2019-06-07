«Солдат будущего» в России захотели выбирать по генам

В России планируют создать «генетический паспорт» военного для определения его стрессоустойчивости и пригодности к службе в тех или иных войсках, сообщил глава РАН Александр Сергеев на ПМЭФ.

Он сообщил, что в военном технополисе «Эра» в Анапе стартует «интереснейший проект», передает РИА «Новости».

Данный проект должен не только определить, кто из военного получится «лучше – стрелок или танкист», но и «исследовать генетическую природу стрессоустойчивости в новых обстоятельствах».

Сергеев пояснил, что «войны будущего – это уже в значительной степени войны интеллектов» в «совсем иных» условиях «по сравнению с теми, что были раньше». К примеру, прежде стресс у солдата был связан с артподготовкой противника, а теперь «в условиях кибервойны стрессы совсем другие», сказал Сергеев.

В 2018 году в России представили экзоскелет «солдата будущего».