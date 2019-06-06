Эксперт назвал причину победы «красного блока» на выборах в Дании

«Северная Европа голосует очень традиционно. Дания одна из самых стабильных стран, там нет потребности полного свержения правящей элиты», – заявил газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Так он прокомментировал итоги выборов в Дании на них победили умеренные левые, в то время как в целом в ЕС на подъеме правые партии.

«В Дании многие были не согласны с позицией правых, поэтому отдали голоса левым. Однако правые настроения по-прежнему сильны», – отметил германский политолог Александр Рар.

В четверг стало известно, что оппозиционная Социал-демократическая партия побеждает на выборах в фолькетинг, парламент Дании. Следовательно, лидер социал-демократов Метте Фредриксен должна стать новым премьер-министром страны.

Действующий премьер, представитель Либеральной партии Ларс Локке Расмуссен уже признал поражение на выборах.

Социал-демократы вместе с другими партиями «красного блока» получают 91 место в парламенте страны из 179, сообщает РИА «Новости». При этом правая «Датская народная партия» (ДНП) выступила не лучшим образом – эта консервативная и антимигрантская сила набрала всего 8,8% голосов, почти на 10% меньше, чем на прошлых выборах.

ДНП провалилась и на недавно прошедших в Дании выборах в Европарламент. Поддержка датских правых снизилась почти вдвое, что называют самым неожиданным результатом нынешней избирательной кампании в ЕС.

Добавим, что социал-демократы, хоть и победили в составе «красного блока», но с идеологической точки зрения – умеренные левые или левоцентристы, «красными» их можно считать только в сравнении с правыми национал-консерваторами. Это старая (существует еще с 1871 года) системная партия.

По оценке Александра Рара, не следует преувеличивать необычность датских выборов.

Скандинавия в целом сохраняет традиционные предпочтения. «Датчане считают, что нужно сохранять либеральные ценности», – поясняет Рар. В то же время он отметил, что Дания все-таки не выпадает из общеевропейского тренда роста популярности правых. «Есть много людей, которые не «за» систему, но они же голосуют против популистов, поэтому отдают голоса за правых или левых», – пояснил Рар.

Он также отметил, что сама по себе Европа очень разношерстна. «Очень много протестного электората. Например, в Германии голосуют за «зеленых», протестуя против других. Поэтому нельзя утверждать, что все протестующие – именно правые по своему мировоззрению», – отметил политолог.

По его словам, в Европе сейчас очень многое меняется, но не в той степени, чтобы можно было говорить о расколе. «Есть довольно большой фундамент стабильности. За последние 70 лет в Западной Европе то побеждали консерваторы, то левые. Не было ни ультраправых, ни ультралевых, и Европа к этому привыкла. Но популистские движения в основном сильны на востоке и юге Европы. Там преобладает евроскептицизм и желание строить Европу на основе национальных государств», – отметил Рар.