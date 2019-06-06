Акции Renault и альянса Fiat Chrysler рухнули после провала переговоров о слиянии

Акции автоконцернов Renault и Fiat Chrysler резко подешевели после того, как Fiat Chrysler отозвал свое предложение о слиянии на сумму 35 млрд долларов.

Акции Renault рухнули на 7%, акции Fiat упали на 3% в начале торгов, сообщает Reuters.

Разницу в падении акций эксперты объяснили тем, что у компании Fiat Chrysler больше стратегических возможностей, в то время как у Renault более подвержена риску в ближайшей перспективе.

В конце мая FCA направил необязывающее письмо в совет директоров Groupe Renault с предложением о слиянии бизнесов с долями 50/50. Renault, в свою очередь, сообщал, что совет директоров французской автомобильной группы изучит предложение автоконцерна Fiat Chrysler о возможном слиянии компаний на паритетных началах.

Однако в среду автоконцерн Fiat Chrysler отозвал свое предложение о слиянии с французским автопроизводителем Renault. «Стало ясно, что во Франции в текущий момент нет политических условий для успешной реализации подобного слияния», – говорится в сообщении компании, передает ПРАЙМ.

Перед этим СМИ сообщали, что французское правительство заявило, что не одобрит предложение FCA без гарантии Nissan сохранения альянса с Renault. Власти попросили отложить голосование по поводу слияния, что побудило Fiat Chrysler отозвать свое предложение.

Компания Renault уже состоит в альянсе с японскими Nissan и Mitsubishi, но партнерство стало проблематичным с момента ареста в ноябре прошлого года руководителя альянса Карлоса Гона. Компания основана в 1898 году, в 2018 году продала около 3,9 млн автомобилей в 134 странах. Штат компании превышает 180 тыс. человек.