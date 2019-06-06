Набиуллина оценила возможность роста ВВП России выше 3% в год

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью японскому изданию The Nikkei выразила уверенность, что Россия сможет к 2024 году добиться поставленной цели по увеличению темпов роста ВВП страны выше среднего мирового показателя.

«Реальные темпы роста должны быть повышены до 3% и более. Это сложная, но выполнимая задача. Если проекты (нацпроекты с общей суммой инвестиций около 25,7 трлн рублей) будут успешно реализованы, мы сможем достичь поставленных президентом целей», – сказала глава ЦБ, слова которой приводит ТАСС.

По данным Набиуллиной, сейчас в России наблюдается активный рост сферы сельского хозяйства, однако по темпам повышения производительности труда Россия пока отстает от мирового уровня. Глава ЦБ также заявила, что Россия адаптировалась к санкциям и смогла добиться успехов в области импортозамещения.

Согласно плану правительства, для ускорения темпов роста российской экономики предполагается увеличить объем инвестиций в основной капитал до 25% ВВП, увеличить производительность труда, повысить уровень добавленной стоимости и нарастить несырьевой экспорт, а также поднять экономическую активность населения и увеличить число занятых.

В итоге рост ВВП в 2020 году должен ускориться до 2% против 1,3% в 2019 году. При этом с 2021 года экономика начнет расти темпами выше 3%: в 2021 г. – 3,1%, в 2022 г. – 3,2% и в 2023-2024 гг. – 3,3%.

Напомним, в минувшем году Всемирный банк зафиксировал рекордный рост ВВП России в условиях санкций.

Ранее в МЭР сообщали о восстановлении темпов роста ВВП России. Организация экономического сотрудничества и развития также повысила прогноз роста ВВП России.