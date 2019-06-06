Мадуро напомнил об огромных запасах полезных ископаемых в Венесуэле

Последние оценки запасов полезных ископаемых в Венесуэле показали, что их общая стоимость составляет 1,2 трлн евро, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в ходе представления плана по развитию горнодобывающего сектора.

Мадуро призвал иностранных инвесторов вкладывать средства в развитие горного дела в Венесуэле. По словам президента Боливарианской Республики, Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами никеля и алмазов. Так, запасы никеля венесуэльские власти оценивают в 28,9 млн тонн, а алмазов – в 1 млрд карат, передает ТАСС.

Кроме того, доказанные запасы золота в Венесуэле составляют 2,2 тыс. тонн. «Когда мы завершим подтверждение наших запасов, мы займем первое место по золоту в мире», – подчеркнул Мадуро.

Он также напомнил о месторождениях боксита, фосфата, железа.

По словам Мадуро, власти Венесуэлы, экономика которой в настоящее время базируется на добыче нефти, намерены активно вести разработку своих месторождений и экспортировать полезные ископаемые.

«Пусть каждый делает свои выводы о богатстве Венесуэлы в плане полезных ископаемых. В сумме они дают нам гигантскую цифру в 1,2 трлн евро», – сказал Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Television.

Всем инвесторам Мадуро пообещал юридическую безопасность.

Напомним, во вторник глава Роснефти Игорь Сечин заявил о «жгучем» интересе США к энергоресурсам Венесуэлы.

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