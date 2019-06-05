Россия и Китай договорились о создании фонда на развитие новых технологий

Министр экономического развития России Максим Орешкин и министр науки и техники Китая Ван Чжиган подписали меморандум о создании венчурного фонда в размере 1 млрд долларов, средства из которого пойдут на развитие новых технологий в ключевых отраслях экономики.

Документ был подписан в Москве в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Новая структура создается на восемь лет с возможностью дважды пролонгировать ее существование на два года, передает ТАСС.

«Новый институт будет способствовать трансферу, продвижению и внедрению совместных инновационных решений с особым фокусом на поддержку малых и средних предприятий», – отметили в Минэкономразвития России. При этом максимальный объем инвестиций в один проект не должен превышать 15% от капитализации фонда.

Средства в фонд вложат Российский фонд прямых инвестиций и CIC (China Investment Corporation).

Напомним, в среду российский сотовый оператор МТС и китайская компания Huawei подписали соглашение о развитии технологии 5G и пилотных запусках в России сетей пятого поколения в 2019-2020 годах.

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