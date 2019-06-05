Мэр американского города призвал убивать геев

В комментарии в Facebook мэр американского города Карбон-Хилл (Алабама) Марк Чэмберс призвал убивать геев, сообщают западные СМИ.

«Мы живем в обществе, где гомосексуалисты преподают нам мораль, трансвеститы читают лекции по биологии человека, убийцы детей рассказывают о правах человека, а социалисты – об экономике!» – приводит текст записи Чэмберса Би-би-си.

После этого, по данным СМИ, он прокомментировал собственное сообщение словами: «Единственный способ изменить это – убить проблему. Я знаю, что так говорить плохо, но без их убийства нет способа исправить это».

Позже комментарий был удален, а сам чиновник заявил, что обнародовал комментарий по ошибке, а изначально собирался отправить его другу в частной переписке.

Кроме того, он опубликовал извинение на своей странице в Facebook, написав, что «комментарий был вырван из контекста».

Группа по защите прав геев потребовала его отставки, назвав комментарии Чэмберса «ужасающими, недобросовестными и неприемлемыми».

Чэмберс является мэром Карбон-Хилла с 2014 года.