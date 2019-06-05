Ученые предупредили об опасности яиц

Американские ученые заявили, что частое употребление яиц в пищу повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти, говорится в опубликованном на сайте MedicalXpress пресс-релизе.

В настоящий момент американские врачи не устанавливают норму потребления этого продукта. Однако до 2015 года диетологи рекомендовали ограничить холестерин до 300 мг в день, а в одном крупном яйце его содержится около 200 миллиграммов, передает РИА «Новости».

Согласно данным ученых, при ежедневном потреблении дополнительных 300 миллиграммов холестерина риск развития сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 17%. А риск преждевременной смерти при этом увеличивается на 18%.

Впрочем, сотрудница университета Массачусетса Кэтрин Тукер отмечает, что не следует отказываться от яиц совсем, так как они полезны для здоровья глаз и костей. По ее словам, необходимо соблюдать меру в употреблении.

«Рекомендую людям отказаться от ежедневных омлетов из трех яиц. В питании важны умеренность и баланс», – рассказала Тукер.

Сообщается, что в исследовании американских ученых приняли участие 30 тыс. испытуемых. Исследователи наблюдали за их состоянием в течение 31 года.