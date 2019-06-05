Назван срок принятия решения о возвращении России в ПАСЕ

Россия до середины июня примет решение о своем участии в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«В целом, в принципиальном плане созданы условия для того, чтобы не допустить впредь каких-либо ограничений, дискриминаций в адрес ни одной национальной парламентской делегации. Это дает нам основания после тщательного дополнительного изучения всех принятых решений принимать решение окончательное. Я думаю, что до середины июня такое решение в РФ будет принято», – сказала Матвиенко, передает ТАСС.

Сейчас российская делегация лишена права голоса, однако в комитете ПАСЕ по регламенту предложили запретить лишать депутатов права голоса, когда пересматриваются полномочия их делегации. Это решение может вернуть Россию в ПАСЕ.

Против возвращения России в ПАСА выступает Украина. Так, замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что если Россия вернется в ПАСЕ, то доверие к организации будет подорвано. В то же время глава МИД Украины Павел Климкин предрек ослабление Совета Европы из-за России.