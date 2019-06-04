Климкин предрек ослабление Совета Европы из-за России

Если Россия вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы, то СЕ рискует стать слабее и потерять кредит доверия, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Разрешить России вернуться в ПАСЕ без выполнения им ключевых условий – это как изменить преступнику наказание с лишением свободы на условное осуждение. При этом преступник отнюдь не раскаялся. Совет Европы рискует стать слабее и потерять кредит доверия. Европа, к сожалению, тоже», – написал он в Twitter.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что если Россия вернется в ПАСЕ, то доверие к организации будет подорвано.

Сейчас российская делегация лишена права голоса, однако в комитете ПАСЕ по регламенту предложили запретить лишать депутатов права голоса, когда пересматриваются полномочия их делегации. Это решение может вернуть Россию в ПАСЕ.