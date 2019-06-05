Инфантино переизбрали на пост главы ФИФА аплодисментами

На новый четырехлетний срок на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) был переизбран швейцарец Джанни Инфантино.

Процедура выборов проходила по упрощенной схеме, поскольку в ней принимал участие один кандидат, передает ТАСС.

Инфантино был избран президентом ФИФА не тайным письменным голосованием, а аккламацией – его кандидатуру поддержали с помощью аплодисментов.

«Спасибо всем – членам моей семьи, друзьям, тем, кто меня любит и ненавидит. Сегодня я люблю вас всех. Спасибо членам совета, вице-президентам, легендам футбола, для меня огромная честь работать в ФИФА, это моя роль. Я буду продолжать любить футбол и работать с вами и для вас, с футболом и для футбола», – сказал Инфантино.

49-летний Инфантино возглавляет организацию с февраля 2016 года, сменив Йозефа Блаттера, который покинул пост после крупнейшего в истории ФИФА коррупционного скандала.

Ранее президент России Владимир Путин отметил Инфантино орденом Дружбы. В свою очередь глава ФИФА закончил благодарственную речь на русском языке, сорвав аплодисменты. Он поблагодарил Путина словами «Слава России».

Также Джанни Инфантино неоднократно обещал выучить русский язык и заверил, что обязательно будет возвращаться в Россию. Он также отметил, что Россия стала «настоящей футбольной державой, страной, где футбол стал частью ДНК».