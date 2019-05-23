Президент ФИФА поблагодарил Путина словами «Слава России»

Глава ФИФА Джанни Инфантино, который был награжден орденом Дружбы президентом России Владимиром Путиным, закончил благодарственную речь на русском языке, сорвав аплодисменты.

«Большое спасибо. Слава России!» – произнес Инфантино, передает РИА «Новости».

Путин, в свою очередь, также поблагодарил президента ФИФА за прошедший в России мундиаль.

«Яркий праздник, который подарил нам чемпионат мира по футболу, надолго останется в памяти. Благодарен всем, кто помог этой мечте осуществиться: гражданам России, нашим зарубежным партнерам и в первую очередь, конечно, президенту Международной федерации футбола господину Джованни Инфантино», – сказал глава государства.

Президент ФИФА получил государственную награду за вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года, прошедшем в России, говорится в сообщении.

После завершения мирового первенства по футболу влиятельная спортивная аналитическая компания Opta назвала чемпионат мира 2018 года в России лучшим в истории турнира. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявлял, что Россия замечательно справилась с задачей организации чемпионата мира по футболу. Инфантино также заявлял, что чемпионат мира в России стал лучшим в истории.