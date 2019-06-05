Российская сборная выиграла четыре медали на международной олимпиаде по физике

Сборная России завоевала четыре медали на Европейской олимпиаде по физике 2019, сообщает пресс-центр Министерства просвещения.

Олимпиада проходила с 31 мая по 4 июня в Риге (Латвия), говорится на сайте ведомства.

Россию на международном состязании представляли пять школьников: Дмитрий Царев (золото), Иван Харичкин (серебро), Татьяна Емельянова (бронза) и Александр Головастенко (бронза). Еще один школьник Сергей Савельев получил почетную грамоту.

Российскую сборную тренировали доценты кафедры общей физики МФТИ В.П. Слободянин и М.Н. Осин.