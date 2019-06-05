Первые приятно пахнущие вагоны запустили в России

Первые вагоны с приятными ароматами появились в российских поездах дальнего следования.

«Для повышения качества услуг в двух составах фирменного поезда 747/748 «Невский экспресс» «Федеральная пассажирская компания» запустила пилотный проект по применению аромамаркетинга. На сегодняшний день ароматизация доступна в нескольких вагонах в целях эксперимента и сравнения с вагонами без ароматизации», – сообщили в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД) РИА «Новости».

Аромат вагонах распыляется по принципу холодной диффузии. Каждое устройство определяет нужную концентрацию аромата в помещении, а распыленные частицы полностью растворяются в воздухе, не оседая на поверхности, одежде и мебели.

Уточнятся, что для коридорных зон вагонов выбрали запах с цитрусовыми нотами, для туалетных комнат – свежие и легкие ароматы, придающие ощущения чистоты и свежести.

«Все ароматы гипоаллергенны и не наносят вред здоровью пассажиров. Продукция прошла согласование с Управлением Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту и соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим нормам», – отметили в компании.

В ФПК добавили, что в течение двух месяцев пассажирам будет предложено протестировать данную услугу и пройти онлайн-опрос, после чего будет принято решение о внедрении в другие составы поездов формирования АО «ФПК».

Напомним, о применении аромадизайна в вагонах рассказал представитель «Трансмашхолдинга» в мае, уточнив, что эта идея будет «дополнительным элементом привлечения пассажиров и комфорта в пути».