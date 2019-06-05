Названы самые грязные регионы России

Общественная организация «Зеленый патруль» подвела итоги весеннего исследования и составила экологический рейтинг.

По данным рейтинга «Зеленого патруля», Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми грязными регионами России, передает РИА «Новости».

Причиной этого, по мнению организаторов исследования, стали проблемы с запуском мусорной реформы. Сообщается, что в данных регионах прибегают к имитации сортировки и переработки отходов вместо организации новых, действующих мощностей и сокращении их вывоза на полигоны.

Самыми чистыми регионами за весенний период стали Тамбовская область, Алтайский край, республика Алтай и Белгородская область.

Ранее организация «Зеленый патруль» составила экологический рейтинг российских регионов по итогам зимы. Тогда его также возглавили Тамбовская область, Алтайский край и Республика Алтай.