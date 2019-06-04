Зеленский пошутил о своем превосходстве над Порошенко

В ходе встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе новый президент Украины Владимир Зеленский пошутил, что он лучше своего предшественника Петра Порошенко.

РИА «Новости» отмечает, что перед этим Юнкер и Зеленский пожали друг другу руки на фоне флагов Евросоюза и Украины.

На вопрос главе Еврокомиссии о том, скучает ли он по Порошенко, Юнкер, продолжая рукопожатие, ответил, что у него теперь «есть новый», и засмеялся.

В ответ украинский президент произнес по-английски: «Я лучше. Новый лучше старого».

Во вторник Зеленский прибыл в Брюссель, чтобы встретиться с лидерами НАТО и Евросоюза. Он заявил, что хочет начать диалог с вопроса о «давлении на Россию». Также лидер Украины привез в Брюссель план по «возвращению» Крыма.

Напомним, в МИД России заявили, что планы американских конгрессменов предоставить Киеву статус основного партнера Вашингтона вне НАТО дестабилизируют ситуацию в Европе и на Украине, а также создают препятствия реализации минских соглашений по Донбассу.