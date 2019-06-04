В МИД оценили план США предоставить Украине статус основного партнера

Планы американских конгрессменов предоставить Киеву статус основного партнера Вашингтона вне НАТО дестабилизируют ситуацию в Европе и на Украине, создают препятствия реализации минских соглашений по Донбассу, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Глушко заявил, комментируя американскую инициативу, что вся эта ситуация началась «с саммита НАТО в мае 2008 года», на котором было принято решение о том, что Грузия и Украина вступят в состав альянса, передает РИА «Новости».

По мнению представителя МИД, так США лишь «расшатывают европейскую безопасность, ухудшают безопасность региональную, в том числе самой Украины».

«И если эти заявления соответствуют реальным намерениям США, то это еще один шаг в направлении дестабилизации ситуации (...), создания дополнительных препятствий для реализации минского процесса, который должен оставаться безальтернативной основой для прочного урегулирования», – заявил дипломат.

По его словам, «это еще один поощряющий сигнал партии войны в Киеве».

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что конгресс США рассматривает законопроект «О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности».

Это увеличит объем военной помощи Киеву и предусматривает возможность включения страны в список главных союзников Вашингтона вне НАТО.

Отмечается, что инициатива американских законодателей совпала с приглашением президента Украины Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Вашингтон и приездом в Киев нового главы дипмиссии США Кристины Квин, которая должна активизировать работу посольства после досрочного отзыва посла Мари Йованович.

Напомним, в мае США отчитались о военной помощи Украине на миллиард долларов.