Временный поверенный США прибыла на Украину

Временным поверенным США в делах на Украине назначена Кристина Квин, об этом сообщило американское дипведомство.

Квин ранее работала в посольстве Соединенных Штатов в Париже, она трудилась на должности исполняющего обязанности заместителя главы миссии по экономическим вопросам, передает ТАСС.

Квин на время заменит бывшего посла США на Украине Мари Йованович, завершившую свою работу в Киеве.

В начале мая Йованович экстренно вызвали для консультаций в Вашингтон. В Госдепе заявили, что 20 мая она покидает свой пост, сроки ее отъезда планово совпадают со сменой президента на Украине. Демократов в США возмутило решение об отзыве посла на Украине.

Позднее СМИ сообщили, что США решили не отправлять на Украину постоянного посла.