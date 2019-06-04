В Британии разгорелся скандал из-за заявлений о лечении геев

Лидер партии Brexit Найджел Фарадж защитил члена партии Brexit в Европейском парламенте Энн Уиддикомб после начавшегося скандала из-за ее заявления, что однажды наука сможет дать ответ, почему люди становятся геями.

Ранее Энн Уиддикомб раскритиковали после того, как она одобрила конверсионную терапию (совокупность методик, нацеленных на изменение сексуальной ориентации человека с гомосексуальной на гетеросексуальную – прим. ВЗГЛЯД).

Уиддикомб заявила: «Тот факт, что мы считаем, что сейчас люди совершенно не могут изменить сексуальную ориентацию, не означает, что наука не сможет дать ответ на каком-то этапе», сообщает The Guardian.

«Эти вопросы являются вопросами совести, я не думаю, что их лидеры партий должны поддерживать или осуждать», – сказал Фарадж.

«Энн Уиддикомб является набожной христианкой, и в этом нет ничего плохого, на мой взгляд», – добавил он, раскритиковав «преследования» со стороны СМИ и политиков.

«Если мы начнем осуждать людей из-за религиозной совести, мы вызовем всевозможные проблемы не только с католиками, но и со многими другими, например, мусульманами, которые испытывают еще более сильные чувства к этому вопросу, чем Энн Уиддикомб», – уточнил Фарадж.

Политик отметил, что «нетерпимой» является не позиция Уиддикомб, а ситуация, когда человека «вытесняют с публичной должности за то, что он придерживается другой точки зрения».

«Давайте сделаем так, чтобы в общественной жизни было больше людей, которые имеют собственные взгляды на вещи, а не следуют установкам СМИ или лидеров своих партий», – заключил он.

Ранее президент Филиппин заявил, что «излечился от гомосексуальности» и «вновь стал мужчиной». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что значит это высказывание и действительно ли гомосексуальность можно вылечить.