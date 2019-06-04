Пекин обвинил Помпео в оскорблении китайского народа

Посольство Китая в США выразило «решительный протест» в связи с заявлением госсекретаря США Майка Помпео по случаю 30-й годовщины событий на площади Тяньаньмэнь, назвав позицию главы Госдепа «оскорблением китайского народа», а также «грубым вмешательством во внутренние дела Китая».

«Заявление Помпео грубо вмешивается во внутренние дела Китая, оскверняя внутреннюю и внешнюю политику КНР. Это оскорбление китайского народа и серьезное нарушение норм и принципов международного права, регулирующего международные отношения. Китайская сторона выражает сильное недовольство и решительный протест в отношении этого», – приводит ТАСС позицию посольства Китая в США.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео по случаю 30-й годовщины событий на площади Тяньаньмэнь заявил, что «надежды США на построение в Китае открытого и толерантного общества не сбылись». Он также отметил, что «однопартийная система Китая не терпит инакомыслия и нарушает права человека всякий раз, когда это служит ее интересам».

По версии главы Госдепа, события в Китае, «завершившиеся 4 июня 1989 года», были «героическим движением протеста».

«Мы призываем Китай освободить всех, кто удерживается за реализацию прав и свобод, прекратить произвольные задержания и отказаться от контрпродуктивной политики, которая сводит воедино терроризм и религиозное и политическое самовыражение», – добавил госсекретарь США.

Отметим, в самом Китае считают, что события на площади Тяньаньмэнь спасли Китай от краха в стиле СССР.