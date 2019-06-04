США решили продать Болгарии истребители

Американская администрация приняла решение о продаже Болгарии истребителей F-16C/D Block 70/72 и боеприпасов, сообщило Управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Сделка предполагает продажу Болгарии восьми истребителей, сопутствующего оборудования и боеприпасов на общую сумму 1,673 млрд долларов, передает ТАСС.

С точки зрения Пентагона, продажа истребителей Болгарии отвечает интересам «внешней политики и национальной безопасности США». При этом в Белом доме считают, что сделка «не приведет к изменению военного баланса в регионе».

«Предлагаемая продажа будет способствовать возможностям Болгарии оборонять свое воздушное пространство, обеспечению региональной безопасность, а также возможностям взаимодействия с Соединенными штатами и НАТО», – подчеркивается в документе.

Напомним, в минувшую субботу госсекретарь США Майк Помпео заявил, что НАТО является крайне важным инструментом устрашения России.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что НАТО открыто переходит на антироссийскую стратегию.

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