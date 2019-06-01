Помпео счел НАТО важным инструментом устрашения России

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что НАТО является крайне важным инструментом для устрашения России.

Помпео указал в интерью немецкой газете Bild, что правительство ФРГ взяло на себя обязательство повысить военные расходы до 2% от ВВП страны, и оно должна выполнить обещанное; он подчеркнул при этом, что «НАТО является очень важным инструментом для устрашения России», передает ТАСС.

Он отметил также, что США рассчитывают на большую активность Германии и в вопросе сдерживания амбиций Ирана на Ближнем Востоке: «Правительство ФРГ осознает угрозу, исходящую от ракетной программы (Ирана), и региональную агрессию, она реальна».

«Свободные демократии обязаны защищать мир от этой угрозы, и я рассчитываю, что Германия как партнер будет участвовать в этом», – добавил госсекретарь США.

Ранее генсек НАТО заявил о принятии новой военной стратегии из-за России.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что НАТО открыто переходит на антироссийскую стратегию.

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