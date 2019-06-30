Названы регионы с самыми низкими и высокими тарифами на ЖКХ

Меньше всего за услуги ЖКХ в прошлом году потратили жители Республики Дагестан – в среднем 5 тыс. 487 рублей в год или 457 рублей в месяц, а наибольшие платежи зафиксированы в Магаданской области – 42 тыс. 132 рублей в год или 3 тыс. 511 рублей в месяц.

Кроме того, небольшие платежи в Тыве – 5 тыс. 740 рублей в год или 478 рублей в месяц, и в Республике Ингушетия – 5 тыс. 852 и 488 рублей соответственно, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

На втором месте в списке регионов с самыми высокими платежами – Камчатский край (41 тыс. 041 рублей в год или 3 тыс. 420 рублей в месяц). Следом за ним Мурманская область (36 тыс. 032 или 3 тыс. 003 рубля), Чукотский АО (33 тыс. рублей или 2 тыс. 774 рубля) и Московская область (31 тыс. 288 или 2 тыс. 607 рублей).

По словам председателя Совета директоров сети FinExpertiza Елены Трубниковой, часть рейтинга с высокими платежами выглядит ожидаемой, так как речь идет в основном об удаленных северных и дальневосточных территориях, с малой плотностью населения и суровым климатом.

Средний платеж за услуги в 2018 году составил 17 тыс. 936 рублей в год, что на 5,3% выше, чем в 2017 году.

Ранее сообщалось, что в России могут изменить нормативы платы за отопление в зависимости от ситуации с региональными тарифами.