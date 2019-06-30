Сбербанк получил все разрешения на продажу турецкой «дочки»

Все банковские регуляторы, которые имеют отношение к сделке, дали одобрения на продажу турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank банку Emirates NBD Bank, сообщает пресс-служба российской компании.

«На текущий момент получено официальное одобрение сделки от Центрального банка ОАЭ, Агентства банковского регулирования и надзора Турции, Управления по финансовому рынку Австрии и Центрального банка Российской Федерации для осуществления сделки. Все необходимые одобрения от банковских регуляторов получены», – передает ТАСС сообщение Сбербанка.

О том, что Сбербанк продаст турецкий Denizbank, сообщал глава российского банка еще в мае 2018 года. Тогда сообщалось, что сделка состоится в конце третьего или в четвертом квартале 2018 года. Сбербанк рассчитывал получить за «дочку» от 3,4 млрд долларов.

«Мы бы никогда не стали выходить из этого бизнеса, если бы не санкционный режим», – говорил тогда Греф.