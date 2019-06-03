Националисты раскритиковали пресс-секретаря Зеленского за защиту памятника Жукову

Юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко, что бюстр маршала Георгия Жукова подлежал сносу по закону «об осуждении коммунистического и нацистского режимов» (закон о декоммунизации).

«Здесь нет никакой коллизии. Упомянутые пресс-секретарем президента исключения нельзя применить к данной ситуации... Закон требует демонтировать такие объекты», – заявил Рябенко.

По его словам, на Украине в том числе запрещено называть в честь Жукова улицы, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель сообщила, что снос памятника Жукову – это результат непродуманной гуманитарной политики бывших властей страны. Она добавила, что закон о декоммунизации содержит правовую коллизию, не требующую сноса памятников, которые связаны с «сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов и Украины».

В воскресенье члены националистических организаций повалили в Харькове бюст Жукову.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какие действительно могут быть причины для сноса памятника маршалу.