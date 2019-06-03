Шведский суд отказал в заочном аресте Ассанжа

Окружной суд Упсалы (Швеция) не удовлетворил запрос прокуратуры о заочном аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала SVT.

Прокурор заявил, что расследование по делу Ассанжа будет продолжено, несмотря на такое решение суда.

Напомним, 20 мая прокуратура Швеции запросила ордер на арест Ассанжа по подозрению в изнасиловании.

23 мая министерство юстиции США предъявило основателю WikiLeaks 17 новых обвинений. После этого адвокат основателя WikiLeaks Барри Поллак заявил об угрозе преследования независимых журналистов в США, а Комитет защиты журналистов признал преследование Ассанжа угрозой для СМИ в Соединенных Штатах.