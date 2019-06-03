На «Студенческой весне стран БРИКС и ШОС» Россию представят 1,5 тыс. студентов

С 4 по 9 июня в Ставрополе пройдет III Международный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС», его участниками станут 2,5 тыс. человек из 23 стран, в том числе 1,5 победителей XXVII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» – проекта АНО «Россия – страна возможностей».

«Участниками фестиваля станут 2,5 тыс. человек из 23 стран БРИКС и ШОС. Из них 1,5 тыс. – победители фестиваля «Российская студенческая весна» этого года. «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС», безусловно, станет эффективной информационной площадкой для укрепления добрососедских отношений, развития культурных и общественно-политических связей между странами БРИКС и ШОС», – заявил председатель «Российского союза молодежи» Павел Красноруцкий на пресс-конференции в «Интерфакс», посвященной итогам фестиваля «Российская студенческая весна-2019».

На международный фестиваль приедут делегации из России, Бразилии, ЮАР, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Афганистана, Азербайджана, Армении, Камбоджи, Непала, Индии, Ирана, Пакистана, Монголии, Беларуси, а также Турции и Шри-Ланки.

«Помощь в организации мероприятий фестиваля, в частности, церемонии открытия, будут оказывать более 4 тыс. культурных волонтеров. Это и творческие коллективы и исполнители Ставропольского края, тысячный детский хор, студенты вузов и колледжей края, а также порядка 600 кураторов, медиа-волонтеров, волонтеров-переводчиков», – уточнил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

Фестиваль будет приурочен к открытию года председательства России в Шанхайской организации сотрудничества в 2019-2020 годах и станет крупнейшим международным молодежным мероприятием на территории России в 2019 году.

Экспертами, модераторами и почетными гостями фестиваля станут не менее 100 известных политиков, журналистов, мировых звезд эстрады, российских видных общественных деятелей, а также официальных лиц иностранных государств.

Особое внимание на фестивале будет уделено творческой конкурсной программе, которая представлена сразу тремя проектами: Международным музыкальным проектом «Универвидение стран БРИКС и ШОС», Международным творческим проектам «Арт-холл» и XXVIII Международным конкурсом красоты и таланта «Королева Студенчества».

«Важно отметить, что Международный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» во-второй раз проходит под эгидой ЮНЕСКО и вошёл в официальный план председательства Бразилии в БРИКС в 2019 году», – добавил Владислав Даванков.

XXVII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» проходил в Перми с 14 по 19 мая. С 2019 года он входит в платформу «Россия – страна возможностей».

По словам заместителя министра науки и высшего образования РФ Марины Боровской, «творческая самореализация очень хорошо вписывается в образовательный процесс».

«Это прекрасная возможность продемонстрировать свои таланты, но и проверить свои компетенции в целом спектре направлений: лидерские качества, коммуникативные навыки, организаторские способности, а также обрести веру в себя. Кроме того, современная система образования дает возможность студентам выстраивать свою индивидуальную траекторию обучения с задействованием разнообразных форм и образовательных ресурсов. И об этом молодые люди должны знать», – сообщила Марина Боровская.

Отличительной особенностью фестиваля в 2019 году стал выход в онлайн. Всего было организовано 28 трансляций.

«Раньше этого не было. Общее число зрителей всех этапов проекта составило почти 6,5 млн человек, а наибольшим интересом пользовались мероприятия национального финала фестиваля, который проходил в Перми. Трансляции с фестивальных площадок в группе «Студвесны» в «ВКонтакте», которая стала официальной соцсетью фестиваля, собрали почти 4 миллиона просмотров. Самой масштабной стала трансляция Гала-концерта пермского фестиваля – она набрала более 1,5 млн просмотров. Общее число зрителей трансляций до старта национального финала составило почти 2,5 млн человек», – сказал Владислав Даванков.

По итогам 75 региональных фестивалей в финал вышли 3 тыс. участников, которые представили свои творческие работы в семи направлениях: музыкальном, танцевальном, театральном, оригинальном жанре, журналистике, видео, а также в региональных программах.

По словам Павла Красноруцкого, «в целом участниками фестиваля в Перми, включая конкурсантов, волонтеров и организаторов, стали 3 тыс. 529 человек, всего в конкурсной программе было заявлено 1 тыс. творческих номер и работ».

Рекорд установило новое мобильное приложение, специально разработанное для Студенческой весны. За первые 8 часов оно вошло в ТОП-10 бесплатных приложений для Android.