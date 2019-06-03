Ростехнадзор начал расследование причин взрывов на заводе в Дзержинске

При взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске пострадали работники трех предприятий, сообщила пресс-служба Волжско-Окского управления Ростехнадзора.

«Волжско-Окское управление Ростехнадзора расследует причины аварии, произошедшей 1 июня на опасном производственном объекте, эксплуатируемом АО «ГосНИИ «Кристалл». По состоянию на 12.00 мск 3 июня 2019 года комиссией Ростехнадзора установлено, что в результате взрывов на территории АО «ГосНИИ «Кристалл» произошло разрушение зданий, расположенных на территории предприятия, и повреждение строительных конструкций, зданий, прилегающих к периметру предприятия. Частично разрушена кирпичная кладка, обрушены плиты перекрытия, выбиты стекла», – говорится в сообщении пресс-службы.

В сообщении отмечается, что на территорию предприятия ограничили доступ, а точную информацию о последствиях взрывов планируют сообщить дополнительно. По данным ведомства, в результате аварии пострадали сотрудники трех предприятий, передает РИА «Новости».

«В результате взрыва пострадали девять сотрудников предприятия АО «ГосНИ «Кристалл», три сотрудника Нижегородского филиала АО «РТ-Охрана» и 13 сотрудников предприятия ФПК «Завод им. Свердлова», погибших нет», – добавили в Ростехнадзоре, ссылаясь на данные от поднадзорных Волжско-Окскому управлению ведомства предприятий.

При этом ГосНИИ «Кристалл» сообщил в социальных сетях о том, что планирует оперативно вернуться к штатному режиму работы после случившихся взрывов, пишет ТАСС.

«Временно исполняющий обязанности исполнительного директора Александр Меркин встретился с трудовым коллективом предприятия и, кратко обрисовав ситуацию, призвал всех мобилизоваться и немедленно приступить к восстановлению зданий и ликвидации последствий инцидента. В настоящее время сформированы бригады из работников, коллектив решительно настроен как можно быстрее вернуться в нормальный режим работы», – сообщили на предприятии.

Также уточняется, что в настоящее время создана специальная комиссия для расследования причин аварии. В сообщении предприятия подчеркивается, что ситуация находится под контролем.

1 июня в цехе завода «Кристалл» по производству тротила произошли несколько взрывов, после чего начался пожар. В Дзержинске и ряде поселков введен режим ЧС. Согласно последним данным, число пострадавших увеличилось до 116 человек. В лечебных учреждениях находятся 17 человек, один из них в тяжелом состоянии.