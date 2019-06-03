Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в июне

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила о дополнительном выходном в июне.

«Выходной в средине недели ожидает россиян в связи с празднованием 12 июня – Дня России, который в этом году выпадает на среду. Продолжительность рабочего дня во вторник, 11 июня, сокращается на один час, так как он является предпраздничным», – приводит РИА «Новости» сообщение Роструда.

Ранее ведомство напомнило россиянам об их праве на сокращение рабочего дня в жару.