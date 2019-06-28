Путин и Трамп обозначили намерение обсуждать острые вопросы

На встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа было обозначено намерение обсуждать острые вопросы, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Главы государств обсудили международную торговлю и поговорили о необходимости начать переговоры по разоруженческой тематике, сказал Песков, передает РИА «Новости».

Россия выразила желание в ходе саммита G20 вести переговоры по разоружению, отметил представитель Кремля.

Он также добавил, что никто не забыл о российской дипломатической собственности в США и российских заключенных.

Встреча Путина и Трампа прошла в пятницу утром в Осаке. Переговоры президентов продолжались полтора часа. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, к чему приведут переговоры президентов двух стран.