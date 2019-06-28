Трамп указал испанскому премьеру на его место

Президент США Дональд Трамп пошутил, указав на место за столом для и.о. премьера Испании Педро Санчеса в ходе саммита G20, сообщили в правительстве Испании.

Ранее испанские СМИ распространили видеозапись, на которой видно, как перед началом заседания Трамп указал Санчесу пальцем на его место за столом и пошел дальше. В ответ на это Санчес улыбнулся и сел.

Источники РИА «Новости» в правительстве Испании, ссылаясь на представителя службы протокола, бывшего в этот момент рядом с главами государств, сообщили, что Трамп сказал Санчесу «У тебя хорошее место» и показал на него.

«Ничего вроде приказа сесть или подобного. Этот эпизод был шуткой», – отметили в испанском правительстве.