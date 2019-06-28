У Путина и Меркель состоялся короткий разговор на полях G20

Президент России Владимир Путин в кулуарах «Большой двадцатки» пообщался на ногах с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Участники саммита прибыли на торжественный вечер в дом приемов Осакского замка. После церемонии фотографирования Путин и Меркель, которые стояли недалеко друг от друга, воспользовались этой возможностью и кратко пообщались во время перехода в зрительный зал, передает РИА «Новости».

Кроме того, российский лидер на ногах переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Также перед самым концертом в честь глав «двадцатки» Путин побеседовал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, пока другие их коллеги занимали места в зрительном зале. Путин и Трюдо о чем-то активно разговаривали, а в завершение разговора пожали друг другу руки.

Двухдневный саммит «двадцатки» открылся в пятницу в выставочном комплексе INTEX Osak на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Он продлится до 29 июня. Утром на полях саммита уже состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры продлились полтора часа. Глава МИД Сергей Лавров раскрыл детали переговоров Путина и Трампа.