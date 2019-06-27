Открыт люк, за которым может находится Янтарная комната

В польском поселении Мамерки сотрудники музея открыли люк, за которым может находится Янтарная комната, похищенная в годы Великой Отечественной войны нацистами из Царского Села.

По словам представителя музея Бартоломея Плебаньчика, исследователи с помощью георадара обнаружили вход в неизвестный подземный тоннель, который, по их мнению, не использовался со времен Второй мировой войны, передает ТАСС.

Чтобы приоткрыть дверь, пришлось вынуть грунт и срубить мешавшее дерево. Затем в тоннель спустили видеокамеру для подземных исследований, чтобы убедиться в отсутствии опасности.

«Мы убедились в том, что опасности нет и нам не нужно вызывать саперов», – цитирует РИА «Новости» Плебаньчика.

Специалисты продолжают обследовать помещение, где с высокой долей вероятности рассчитывают обнаружить реликвию.

Ранее сообщалось, что сотрудники музея обнаружили вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров, в котором может быть спрятана Янтарная комната. Местные исследователи не исключают, что это обычный технический колодец, однако надеются найти шедевр.

Янтарная комната считается утраченным во времена Второй мировой войны шедевром искусства 18 века. В 1941 году немецкие войска вывезли ее в Кенигсберг из Царского Села. Янтарные панно разместили в Королевском замке в столице Восточной Пруссии. Однако при отступлении вермахта весной 1945-го комната пропала.

Среди возможных мест хранения называли Калининградскую область, Германию, Польшу и Чехию.