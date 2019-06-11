Поляки обнаружили вероятное местонахождение Янтарной комнаты

Сотрудники музея в Польше обнаружили вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров, в котором может быть спрятана Янтарная комната, заявил директор музея Второй мировой войны в Мамерках Бартоломей Плебаньчик.

«Используя профессиональный георадар, мы смогли установить местоположение подземного тоннеля. После раскопок на месте, мы, фактически, обнаружили люк, который почти наверняка не открывался со времен войны», – цитирует Плебаньчика РИА «Новости» со ссылкой на RMF FM.

Пока размеры тоннеля остаются неизвестными. При этом многое указывает на то, что вход в него был намеренно скрыт большим слоем земли. Так, чтобы попасть внутрь, необходимо убрать 100-килограммовую бетонную плиту, закрывающую вход, а также выкорчевать дерево, выросшее над ним.

Сотрудники музея планируют вскрыть вход в туннель в конце июня этого года.

Ранее немецкие ученые определили возможное нахождение Янтарной комнаты. Специалисты полагают, что она может быть спрятана в пещере Принца, расположенной в Рудных горах на юге Саксонии неподалеку от Дрездена.

Янтарная комната считается утраченным во времена Второй мировой войны шедевром искусства 18 века. В 1941 году немецкие войска вывезли ее в Кенигсберг из Царского Села. Янтарные панно разместили в Королевском замке в столице Восточной Пруссии. Однако при отступлении вермахта весной 1945-го комната пропала.

Среди возможных мест хранения называли Калининградскую область, Германию, Польшу и Чехию.