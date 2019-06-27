На прямую линию с Путиным совершили пять DDoS-атак

Во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным 20 июня были проведены пять DDoS-атак, сообщил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

Мурашов уточнил, что эти атаки были согласованными и осуществлялись на различные ресурсы, участвовавшие в прямой линии.

«Одна атака была непосредственно на информационные ресурсы ВГТРК, а четыре были направлены на вывод из строя систем взаимодействия граждан с президентом России», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, прошедшая 20 июня прямая линия с президентом Владимиром Путиным оказалась самой популярной у интернет-пользователей – в соцсетях ее посмотрели в 1,5 раза больше человек, чем годом ранее – 20,7 млн человек, а запрос со словосочетанием «прямая линия» в этот день стал самым популярным за пять лет.

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