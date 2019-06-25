Прямая линия с Путиным побила рекорд популярности в Рунете

Прошедшая 20 июня прямая линия с президентом Владимиром Путиным оказалась самой популярной у интернет-пользователей – в соцсетях ее посмотрели в 1,5 раза больше человек, чем годом ранее – 20,7 млн человек, а запрос со словосочетанием «прямая линия» в этот день стал самым популярным за 5 лет.

8,6 млн человек посмотрели официальную трансляцию в соцсети «Одноклассники», 8,4 млн – «ВКонтакте», 3,7 млн пользователей на Youtube. Трансляция попала в тренды Youtube, стала главной темой поисковых запросов россиян – суммарно в поисковых системах «Яндекс» и Google более 400 тыс. запросов за день. Кроме того, по статистике Google Trends, запрос со словосочетанием «прямая линия» в этот день оказался самым популярным у россиян за последние 5 лет. Большинство пользователей искали ссылки на трансляцию в сети, сообщает «Институт развития интернета».

Самым обсуждаемым в интернете стал вопрос блогера Амирана Сардарова о суверенном интернете, в конце которого блогер прорекламировал свою точку по продаже шаурмы. Видео с вопросом поднялось на 1 место в тренды Youtube, обойдя в момент времени саму трансляцию прямой линии, и набрало 1 млн просмотров, а видео в Instagram-аккаунте блогера набрало 2,5 млн просмотров. Необычный рекламный ход породил огромное количество шуток и мемов в интернет-среде.

Прямая линия этого года отличалась активным использованием мобильных гаджетов. На официальный сайт moskva-putinu.ru 65% посетителей заходили с мобильного телефона. Официальное приложение прямой линии «Москва Путину» в день прямой линии оказалось на третьей строчке в топе App Store в разделе «Фото и видео», обойдя по популярности приложения для обработки фото Prisma, Lightroom и др.

По статистике поисковой системы Google, наибольший интерес к прямой линии президента проявили следующие регионы: Тамбовская область, Калининградская область, Магаданская область, НАО, Камчатский край.

Прямая линия с президентом Путиным состоялась 20 июня, она продлилась 4 часа 16 минут. Президент ответил на 70 вопросов.