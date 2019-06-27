Азербайджан решил завлечь российских туристов на фоне ситуации с Грузией

Азербайджан может принимать больше российских туристов, чем в данный момент, заявил главный исполнительный директор бюро по туризму страны Флориан Зенгстшмид на фоне запрета полетов из России в Грузию, отметив, что нужно воспользоваться этой ситуацией.

Зенгстшмид заявил, что Азербайджану необходимо «использовать сложившуюся сегодня в регионе геополитическую ситуацию», так как «открываются большие возможности для привлечения в страну туристов из России и Ирана», передает РИА «Новости».

Он указал, что Азербайджан «обладает возможностями для приема большего числа иностранных туристов».

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«Ранее пошла информация о том, что мы якобы не сможем принимать российских гостей. Но это не так. У нас есть все возможности для их приема», – подчеркнул Зенгстшмид.

Напомним, из-за антироссийских акций в Грузии президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан в эту страну.

Министр экономики Грузии назвала потерю россиян шоком для турсектора. В данный момент в этой стране находятся 930 российских туристов.

Тем временем Грузия начала искать замену российским туристам.

Газета ВЗГЛЯД писала, что для России эти ограничения ощутимых убытков не несут, поэтому «отыгрывать назад» для нее смысла нет, пока Грузия не заплатит за поблажки.

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