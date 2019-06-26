Названо количество российских туристов в Грузии

По данным туроператоров, в настоящий момент в Грузии находятся 930 российских туристов, сообщает пресс-служба Ростуризма.

«В настоящее время по данным, полученным от туроператоров по запросам Ростуризма, в Грузии находятся 930 туристов», – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что отдыхающие россияне должны вернуться обратно до 8 июля, передает РИА «Новости».

В Ростуризме добавили, что с 21 по 26 июня в Россию вернулись 570 туристов. Также в ведомстве подчеркнули, что 3,71 тыс. человек заключили договоры на даты после 8 июля до конца текущего года.

«Всем туроператорам в сфере выездного туризма Ростуризмом направлены рекомендации приостановить формирование и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Грузию. Туроператоры подтвердили отмену программ. В настоящее время ими проводится активная работа с туристами, предлагаются альтернативные направления либо возвращаются деньги в полном объеме», – заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что с 8 июля минимальная стоимость перелета из России в Грузию вырастет на треть, так как после запрета прямого авиасообщения добраться на самолете возможно лишь с пересадками.