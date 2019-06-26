Грузия начала искать замену российским туристам в Скандинавии

Грузию впервые в истории свяжут прямые авиарейсы с Финляндией и Швецией, соответствующее соглашение в среду оформлено с малобюджетной компанией WizzAir, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это дает нам уникальную возможность привлечь дополнительно европейских туристов», – заявила министр экономики Натиа Турнава.

Всего из Кутаиси, согласно оформленному соглашению, новые рейсы будут выполняться в 12 городов Европы, в том числе впервые в Финляндию и Швецию. Часть начнется до конца этого года, часть – в будущем.

По словам Натии Турнава, «в Скандинавии растет интерес посетить Грузию». При этом она подчеркнула важность для Грузии «традиционных туристических рынков».

Правительство Грузии начало кампанию по привлечению иностранных туристов в связи с вводимыми Россией с 8 июля ограничениями на авиарейсы и туризм.

В прошлом году Грузию, несмотря на отсутствие после войны-2008 дипломатических отношений, посетили 1,4 млн россиян, в этом году показатель планировалось увеличить. Практически каждый четвертый турист в Грузии – из России.

Министр отметила, что доверяет подсчетам туроператоров: Грузия потеряет 750 млн долларов от того, что не приедут российские туристы. По ее словам, до конца 2019 года в Грузию ждали около миллиона россиян. «Это серьезный доход», – заявила она.

Ранее Министр экономики Грузии назвала потерю россиян шоком для турсектора страны. Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили предложил минэкономики и представителям туристического сектора запустить из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона бесплатные автобусы, чтобы доставлять российских туристов в Грузию.

Напомним, 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.

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