Нацбанк Грузиии оценил потери от ограничений России

Национальный банк Грузии оценил потери страны от российских ограничений на авиаперевозки и туризм ориентировочно в 200-300 млн долларов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В заявлении нацбанка в четверг отмечается, что падение курса лари в последние дни обусловлено «в том числе ожиданиями» и «информация о планируемом сокращении туристического потока из России отразилась на валютном рынке».

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«Точные прогнозы пока делать сложно, по предварительным подсчетам, воздействие на экономику Грузии будет оказано в оставшееся до конца года время в 200-300 млн долларов», – отмечает Нацбанк.

«Этот внешний шок отразится и в том числе на курсе лари», – сказано в заявлении.

Напомним, из-за начавшихся антироссийских акций в Грузии президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию.

Министр экономики Грузии назвала потерю россиян шоком для турсектора страны.

Сообщалось, что в данный момент в Грузии находятся 930 российских туристов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что для России эти ограничения ощутимых убытков не несут, поэтому «отыгрывать назад» для нее смысла нет, пока Грузия не заплатит за поблажки.

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