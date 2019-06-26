Лидеру «тамбовской» ОПГ Барсукову сократили срок

Приговоренному к 24 годам тюрьмы лидеру «тамбовской» ОПГ Владимиру Барсукову (Кумарину) сократили срок заключения, сообщают информационные агентства.

Санкт-Петербургский городской суд смягчил наказание Барсукову, рассмотрев апелляционную жалобу, передает ТАСС.

Срок сократили на полгода. Причиной стало «неверное сложение полученных наказаний», передает РИА «Новости».

Барсукова называют главарем «тамбовской» ОПГ, которая считается одним из самых влиятельных и жестоких преступных сообществ Петербурга на рубеже 1990–2000-х годов.